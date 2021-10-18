26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الولايات المتحدة تجهل موقع المبشرين الأمريكيين المختطفين في هايتي
Lebanon 24
18-10-2021
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تجهل موقع المبشرين المسيحيين الأمريكيين الذين اُختطفوا على يد عصابة في هايتي يوم السبت.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤول رفيع وصفته بالمطلع قوله، إن الولايات المتحدة تجهل الموقع الحالي للمُختطفين الأمريكيين، مشيرا إلى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية يعملون على مدار الساعة من أجل إطلاق سراحهم.
وذكرت منظمة "كريستيان إيد" المسيحية الأمريكية أن 17 مبشرا مسيحيا أغلبهم أمريكيين اختطفوا على يد عصابة في هايتي، يوم السبت.
وأضافت المنظمة التي تتخذ ولاية أوهايو الأمريكية مقرا لها، في بيان أن المجموعة المختطفة مكونة من 16 مواطنا أمريكيا ومواطنا كنديا واحدا بينهم 5 رجال و7 نساء و5 أطفال.
وأفاد مصدر أمني في هايتي، بأن التحقيقات بشأن واقعة اختطاف المبشرين الأمريكيين لا تزال جارية.
وقال وزير خارجية هايتي، كلود جوزيف لـ "سي.إن.إن"، إن المسؤولين الهايتيين على تواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حادث اختطاف المبشرين المسيحيين.
واختُطف المبشرون أثناء توجههم إلى منطقة تيتانيان شمال عاصمة هايتي بورت أو برنس، بعد زيارتهم دار أيتام في منطقة كروا دي بوكيه.
يٌذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في وقت سابق من اليوم، أنها على علم بحادث اختطاف المواطنين في هايتي، وشددت على أن ضمان سلامتهم من أولويات الوزارة.
وجاء حادث اختطاف المبشرين الأمريكيين بعد يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة الأمم المتحدة في هايتي لتسعة أشهر إضافية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الاول.. إحذروا من هذه التواريخ
08:15 | 2021-10-17
17/10/2021 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
الاعتداء على موكب الوزير السابق... اليكم القصة كاملة
10:38 | 2021-10-17
17/10/2021 10:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تحسّن سعر الليرة أمام الدولار في لبنان.. ما هي؟
11:47 | 2021-10-17
17/10/2021 11:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
Lebanon 24
مشهد مؤثر من الطيونة.. هذا ما فعله طفلٌ في ساحة المعركة (صور)
12:39 | 2021-10-17
17/10/2021 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل الارتفاع.. اليكم التسعيرة عصراً
10:15 | 2021-10-17
17/10/2021 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2021-10-18
أسباب أدّت إلى تراجع "الفتح" بالإنتخابات العراقيّة
05:00 | 2021-10-18
البنتاغون يعلن أن "أبواب الناتو مفتوحة" أمام جورجيا وأوكرانيا
04:33 | 2021-10-18
الكويت.. حريق في أكبر مصفاة نفط والإصابات "طفيفة"
04:30 | 2021-10-18
للمرة الثانية خلال أسبوع.. جامعة أميركية تشهد إطلاق نار
04:00 | 2021-10-18
أفغانستان.. طالبان تعلن اعتقال "والي داعش" في ننغرهار
03:30 | 2021-10-18
بعد خروج قطار عن مساره.. "مترو أنفاق واشنطن" تطفئ 60 بالمئة من أسطولها
فيديو
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
Lebanon 24
بومة تأخذ جلسة مساج كاملة قبل العودة إلى "مشقات الحياة"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-17
18/10/2021 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
18/10/2021 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
18/10/2021 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact