للمرة الثانية خلال أسبوع.. جامعة أميركية تشهد إطلاق نار

قُتل شخص في إطلاق نار في وقت مبكر من يوم الأحد في جامعة غرامبلنغ التابعة لولاية لويزيانا الأميركية بعد أيام فقط من مقتل شخص في حادث مماثل في الحرم الجامعي ذاته، وفقا لما نقلته شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية.وقالت الجامعة في بيان إن إطلاق نار وقع حوالي الساعة 1:15 صباحًا في جامعة غرامبلنغ الحكومية.وذكرت شرطة ولاية لويزيانا أن شخصا لم يكن من بين الطلاب قد توفي وأصيب سبعة آخرون، مؤكدة أن أحد الأشخاص في حالة حرجة، بينما يعاني الآخرون من إصابات لا تهدد حياتهم.وألغت الجامعة نشاطاتها يوم الأحد والصفوف يوم الإثنين، وقدمت خدمات استشارية نفسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.ويعد إطلاق النار ثاني حادث مميت في الحرم الجامعي خلال أسبوع.وكانت شرطة الولاية أصدرت مذكرة اعتقال، يوم الجمعة، لمشتبه به في وفاة داماريوس ميرفي، وأصيب أيضا فتى يبلغ من العمر 16 عاما في الحادث الذي وقع بين شخصين ليسا من طلاب غرامبلنغ.ولم يتضح ما إذا كان الحادثان مرتبطان، وفقا للشبكة الأميركية.