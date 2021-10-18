عربي-دولي

الخارجيّة الإيرانية: المحادثات مع السعودية تُجرى بإيجابية وتركز على قضايا إقليمية

Lebanon 24
18-10-2021 | 02:22
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الإثنين، أنها "لم تضع شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات النووية مع الدول الكبرى"، لكنها أشارت إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تغير من نهجها". 
 
وأشارت الخارجية إلى أنها "تُطالب أميركا بضمانات للعودة إلى الاتفاق النووي"، موضحة أنه "على ادارة بايدن اتخاذ مسارٍ غير المسار القديم الذي كان يسير عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب". 
 
ومع هذا، فقد لفتت الوزارة إلى أن "طهران ستشارك في اجتماع موسكو عن أفغانستان"، وقالت: "لدينا دورٌ فعال نلعبه في الشأن الأفغاني". 
 
وعن المحادثات مع السعودية، أكّدت الخارجية الإيرانية أنها "تُجرى في أجواء إيجابية وتُركز على القضايا الثنائية والاقليميّة". 

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