إيران: الوجود الإسرائيلي في المنطقة يجلب الإرهاب

أكدت طهران أن "انعدام الأمن في بعض أجزاء المنطقة يأتي بسبب التواجد الإسرائيلي في المنطقة"، محذرة من أن "إيران لن تتحمل تواجد إسرائيل قرب حدودها".وفي مؤتمره الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "انعدام الأمن في بعض أجزاء المنطقة يأتي بسبب التواجد الإسرائيلي في المنطقة، وأينما حلّت إسرائيل جلبت معها الإرهاب والعنف وعدم الاستقرار، ولا نتحمل تواجدها قرب حدودنا".وأضاف خطيب زادة: "ننصح أذربيجان بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية، وباستمرار التواصل عبر القنوات والرسائل الدبلوماسية..علاقاتنا مع أذربيجان جيدة وطبيعية، ولا يجب أن نسمح لأي طرف ثالث التدخل في هذه العلاقات، وننصح أذربيجان ألا تقع في الفخ الذي أعد لها".وأكمل زادة: "زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إلى باكستان، أتت بدعوة من قائد الجيش الباكستاني"، لافتا إلى أن "إيران تعتمد سياسة حسن الجوار، وتحاول أداء دور محوري بين جيرانها".