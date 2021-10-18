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دبي.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

Lebanon 24
18-10-2021 | 05:52
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أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.

وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية".

وأضافت: "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".
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