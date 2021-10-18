دبي.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق في منطقة جبل علي الصناعية

أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية".وأضافت: "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".