بولتون يقترح حل المشكلة النووية مع إيران بـ"الإطاحة بالنظام"

في معرض إجابته عن سؤال حول الحل البديل عن الصفقة النووية مع إيران، رأى مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون أن الحل يكمن في العمل على الإطاحة بالنظام القائم هناك.وشدد بولتون على أن الصفقة النووية مع إيران "بها عيوب حيث أقرت في عام 2015 ولم تتحسن مع الوقت".ولفت المستشار الأميركي السابق لشؤون الأمن القومي إلى أن أفضل خطوة في التعامل مع إيران ترتكز على الأخذ في الاعتبار "عدم شعبية نظام إيران وإحداث شرخ بين القيادات العليا والحرس الثوري والقوات المسلحة".وواصل الحديث في هذا الاتجاه قائلا: "النظام غير شعبي في إيران هذا هو الأساس. من خلال تغيير النظام في إيران يمكن اتخاذ القرارات الاستراتيجية هناك بأن يمتنعوا عن الحصول على أسلحة نووية".