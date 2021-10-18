عربي-دولي

روسيا ترفع الحظر على دخول أقارب الأجانب المقيمين لديها

Lebanon 24
18-10-2021 | 11:30
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رفعت روسيا الحظر على دخول أقارب الأجانب الذين يعيشون في البلاد، والتي كانت فرضته في وقت سابق في إطار إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكرت القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية، على "تيليغرام"، أن الحظر الذي كان مفروضا على أقارب المواطنين الأجانب الذين يعيشون في روسيا، لم يعد ساريا.

وأوضح القسم القنصلي في بيانه أن "أفراد الأسرة يشملون الأزواج والآباء والأطفال والأشقاء والأجداد والجدات والأحفاد والآباء بالتبني والأطفال بالتبني".

وأشار البيان أن "دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضي روسيا الاتحادية ممكن عند تقديم وثيقة تؤكد درجة العلاقة (شهادة زواج، ولادة ...)، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة وذلك بالنسبة إلى الدول التي لا يوجد اتفاق بشأن السفر بدون تأشيرة مع روسيا.
 
 
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