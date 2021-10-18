عربي-دولي

بعد أنباء عن إطلاق صاروخ برأس نووي.. بكين تكشف الحقيقة

Lebanon 24
18-10-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-876336-637701617299354443.jpg
Doc-P-876336-637701617299354443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية بشأن اختبار بكين لصاروخ برأس نووي بشكل سري.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أن المعلومات المنشورة غير دقيقة حيث قامت بكين باختبار مركبة فضائية في أواخر آب وليس صاروخا برأس نووي أسرع من الصوت.

وأضاف المتحدث قائلا: "وفقا للبيانات المتاحة، كانت هذه الاختبارات الروتينية تتعلق بالمركبة الفضائية".

وأشار إلى أن الاختبارات أجريت من أجل اختبار تكنولوجيا الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام، وهو أمر مهم لتقليل تكاليف التشغيل.

وشدد على أن "الصين ستواصل العمل مع الدول الأخرى بشأن الاستخدام السلمي للفضاء لصالح البشرية جمعاء".

وكشفت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن الصين أجرت تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت وقادر على حمل رأس نووي في شهر آب الفائت.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في تقرير لها نقلا عن مصادر خاصة أن الصاروخ الذي تم إطلاقه في عملية سرية وبدون متابعة إعلامية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي لم يصبه وحلق على بعد 32 كيلومتر عنه.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-10-18
08:50 | 2021-10-18
08:30 | 2021-10-18
07:46 | 2021-10-18
07:30 | 2021-10-18
07:19 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website