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طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2021 | 07:19
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انتشرت على منصة "يوتيوب" مقاطع فيديو لطوابير ضخمة تصطف أمام وكالة Algérie Ferries الجزائرية في مدينة مارسيليا الفرنسية بعد فتح أبوابها، وذلك لشراء تذكرة سفر إلى الجزائر أو استرداد ثمن رحلة ملغاة بسبب وباء فيروس كورونا.

وأظهرت المقاطع المنشورة حشدا كبيرا ينتظر فتح المكاتب لحجز أو إرجاع التذاكر في وقت مبكر جدًا من الصباح.

وقد أعادت شركة الملاحة الجزائرية فتح وكالاتها في فرنسا يوم الإثنين 18 تشرين الأول في باريس وليون ومرسيليا وليل لبيع التذاكر على أن تنطلق الرحلات البحرية بين الجزائر وفرنسا 1 تشرين الثاني.

ودعت شركة Algeria Ferries عملائها إلى إجراء حجوزاتهم عبر الإنترنت، لتجنب الوقوف في طوابير أمام هذه الوكالات.

وأشارت إدارة شركة الشحن إلى أن التعريفات المطبقة ستكون مماثلة لتلك التي كانت قبل الأزمة الصحية.
المصدر: سبوتنيك
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