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انفجار يهزّ مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

Lebanon 24
18-10-2021 | 07:46
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هزّ انفجار قويّ مدينة جلال آباد عاصمة إقليم  في شرق أفغانستان، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "أسفاكا" المحلية أن الحادث وقع في حي "كابول هادا"، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنيين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.
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