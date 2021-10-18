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عربي-دولي
وفاة كولن باول بعد إصابته بفيروس كورونا
Lebanon 24
18-10-2021
|
08:50
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توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأميركي السابق، كولن باول، بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.
وأعلنت أسرة وزير الخارجية السابق في بيان على "فيسبوك" أن "الجنرال كولين باول ... توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد-19".
وأضافت الأسرة في البيان، أن باول تم تطعيمه بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأعربت عن شكرها للطاقم الطبي في مركز "والتر ريد".
وقالت: "لقد فقدنا زوجا رائعا، وأبا، وجدا، وأمريكيا عظيما".
وتولى كولن باول منصب وزير خارجية الولايات المتحدة في كانون الثاني 2001 كأول وزير من أصل إفريقي يصل إلى هذا المنصب.
وتقلد باول عديد المناصب في الإدارة الأميركية، في وزارتي الدفاع والخارجية، إلا أن الدور الذي لعبه في غزو العراق وتدميره كان "نقطة سوداء" في مسيرته، حيث سعى جاهدا لحشد التأييد لشن الحرب على العراق، من خلال تقديم تقارير للأمم المتحدة حول أدلة مزعومة لتبرير ذلك، وقد اتضح بعد الخرب أنها كانت خاطئة.
وصرح باول بنفسه بعد غزو العراق وتدميره أن المعلومات التي قدمها في تقرير للأمم المتحدة والمتعلقة بتطوير العراق لمصانع متنقلة لتصنيع أسلحة بيولوجية كانت خاطئة.
المصدر:
روسيا اليوم
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