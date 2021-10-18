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عربي-دولي
واشنطن: سياسة الناتو تجاه روسيا لن تتغير
Lebanon 24
18-10-2021
|
16:55
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن سياسة حلف الناتو تجاه روسيا لن تتغير بما في ذلك الانفتاح على الحوار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين: "سياسة الناتو تجاه روسيا تبقى ثابتة، إنها تتمثل في القوة وتحديد العدوان الروسي والرد عليه مع إبقاء الباب مفتوحة أمام حوار ملموس".
وأشار برايس مع ذلك إلى أن التعليقات بشأن قرار روسيا وقف عمل بعثتها لدى الناتو يجب طلبها من الحلف.
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل، في خطوة تأتي ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.
وقال حلف شمال الأطلسي إنه أخذ علماً بتصريحات لافروف هذه، لكنه أشار إلى أنه "لم يتلقّ أي معلومات رسمية بشأن هذا الموضوع".
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