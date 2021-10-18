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عربي-دولي
ترامب يرفع دعوى قضائية لمنع تسليم سجلات تخص "اقتحام الكابيتول"
Lebanon 24
18-10-2021
|
23:12
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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني الماضي.
وأشير في البيان الذي أرسل إلى المحكمة الفدرالية بواشنطن، إلى أن الدعوى مرفوعة ضد اللجنة ورئيسها بيني تومبسون وإدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مع مديرها ديفيد فيرييرو.
وكان ترامب قد طالب إدارة الأرشيف بعدم الكشف عن الوثائق والمواد المتعلقة بعمل البيت الأبيض في يوم اقتحام الكابيتول، لكن الأرشيف قرر تقديم الوثائق للجنة الكونغرس، بينما رفض الرئيس الحالي جو بايدن التدخل في القضية لإخفاء الوثائق.
يذكر أن أنصار الرئيس السابق من الرافضين للاعتراف بهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية، اقتحموا مبنى الكابيتول في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات.
وأسفر الهجوم على الكابيتول عن سقوط قتلى ومصابين. ومنذ الثاني الماضي، تم إلقاء القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في الاقتحام.
المصدر:
روسيا اليوم
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