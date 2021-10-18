وزير الخارجية اليمني: الموقف الدولي ضعيف في أحداث "العبدية"

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، أن الحوثيين التي تدعمهم من إيران، لا يملكون قرار الحرب ولا السلام، مطالباً المجتمع الدولي، الذي وصف موقفه بـ«الضعيف»، بإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة.

وبحث بن مبارك، في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، وما يتعرض له سكانها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وكان وزير الخارجية اليمني أجرى اتصالات عدة مع مسؤولين أمميين خلال اليومين الماضيين، لإحاطتهم بالوضع الإنساني الكارثي والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب تحديداً، إلا أن الوزير أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الموقف الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى ما يحدث في العبدية».

وأكد أحمد أن الحوثيين يرتكبون جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.