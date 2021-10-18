23
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير الخارجية اليمني: الموقف الدولي ضعيف في أحداث "العبدية"
Lebanon 24
18-10-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، أن الحوثيين التي تدعمهم من إيران، لا يملكون قرار الحرب ولا السلام، مطالباً المجتمع الدولي، الذي وصف موقفه بـ«الضعيف»، بإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة.
وبحث بن مبارك، في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، وما يتعرض له سكانها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.
وكان وزير الخارجية اليمني أجرى اتصالات عدة مع مسؤولين أمميين خلال اليومين الماضيين، لإحاطتهم بالوضع الإنساني الكارثي والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب تحديداً، إلا أن الوزير أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الموقف الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى ما يحدث في العبدية».
وأكد أحمد أن الحوثيين يرتكبون جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.
المصدر: الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
09:00 | 2021-10-18
18/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء رومنسية خطوبة أو زواج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الأول عاطفياً
Lebanon 24
أجواء رومنسية خطوبة أو زواج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الأول عاطفياً
03:00 | 2021-10-18
18/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
07:24 | 2021-10-18
18/10/2021 07:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-10-19
خليل زاد يغادر منصبه كمبعوث أميركي خاص إلى أفغانستان
01:30 | 2021-10-19
المرصد: أنقرة تدرب فصائل سورية للدفاع عن النقاط التركية
01:00 | 2021-10-19
ضربات جوية للجيش الإثيوبي تستهدف عاصمة تيغراي
00:30 | 2021-10-19
إيران: إذا عملت أطراف الاتفاق النووي بكامل تعهداتها سنعود لالتزاماتنا
00:00 | 2021-10-19
واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن "إف-35"
23:12 | 2021-10-18
ترامب يرفع دعوى قضائية لمنع تسليم سجلات تخص "اقتحام الكابيتول"
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 09:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 09:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 09:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact