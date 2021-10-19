عربي-دولي

إيران: إذا عملت أطراف الاتفاق النووي بكامل تعهداتها سنعود لالتزاماتنا

Lebanon 24
19-10-2021 | 00:30
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أعلنت إيران أنها تدعم المفاوضات حول اتفاقها النووي التي تؤدي إلى نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن عودتها لالتزاماتها بالاتفاق مشروطة بتطبيق كافة الأطراف لتعهداتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إننا ندعم المفاوضات التي تفضي لنتائج ملموسة، ولو عملت أطراف الاتفاق بكامل تعهداتها سوف تعود طهران لالتزاماتها".

وعن ملف تبادل السجناء، أشار إلى أن "طهران تنظر لهذا الملف من جهة إنسانية، وترفض ربطه بالمفاوضات".

وأضاف أن "المحادثات مع أنريكي مورا (مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) كانت إيجابية وسوف تتواصل في بروكسل الأسبوع المقبل".
المصدر: روسيا اليوم
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