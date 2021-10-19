المرصد: أنقرة تدرب فصائل سورية للدفاع عن النقاط التركية

بدأت القوات التركية بتدريب 200 مقاتل من المعارضة السورية المسلحة على استخدام الصواريخ الحرارية المضادة للدروع بمختلف أنواعها، وذلك في "إطار التجهيزات العسكرية للتصدي لأي هجمة عسكرية محتملة"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.يأتي ذلك بعد أحداث شهدتها عدة مناطق سورية بالقرب من الحدود مع تركيا، أبرزها مقتل شرطيين من القوات الخاصة التركية بهجوم بصاروخ مضاد للدروع في ريف حلب، الأسبوع الماضي.كما كانت ولاية غازي عنتاب التركية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعرض قرية قرقميش الحدودية لقصف بقذائف صاروخية قيل إن مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" (الكردية) في منطقة عين العرب (كوباني)، وهو ما نفته الأخيرة ببيان نشرته "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكّل الوحدات عمادها العسكري.وفي ظل حديث النظام والروس عن معركة مرتقبة في إدلب في ظل استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محاور القتال في إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن الخطة التركية تهدف إلى تدريب مقاتلين سوريين على الأسلحة المضادة للدروع والمدرعات، ومن ثم وضعهم مع الجنود الأتراك أو تقديمهم إلى الخطوط الأمامية للتعامل مع الظروف العسكرية دون أن تحتاج القوات التركية إدخال جنودها.وكان المرصد، قد أشار في الثاني من تشرين الاول الجاري إلى أن "قيادة القوات التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد" عممت على قواتها بالرد المباشر على مصادر النيران في حال تعرض أي موقع أو نقطة تركية للقصف من قبل عصابات النظام".