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عربي-دولي
المرصد: أنقرة تدرب فصائل سورية للدفاع عن النقاط التركية
Lebanon 24
19-10-2021
|
01:30
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بدأت القوات التركية بتدريب 200 مقاتل من المعارضة السورية المسلحة على استخدام الصواريخ الحرارية المضادة للدروع بمختلف أنواعها، وذلك في "إطار التجهيزات العسكرية للتصدي لأي هجمة عسكرية محتملة"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.
يأتي ذلك بعد أحداث شهدتها عدة مناطق سورية بالقرب من الحدود مع تركيا، أبرزها مقتل شرطيين من القوات الخاصة التركية بهجوم بصاروخ مضاد للدروع في ريف حلب، الأسبوع الماضي.
كما كانت ولاية غازي عنتاب التركية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعرض قرية قرقميش الحدودية لقصف بقذائف صاروخية قيل إن مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" (الكردية) في منطقة عين العرب (كوباني)، وهو ما نفته الأخيرة ببيان نشرته "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكّل الوحدات عمادها العسكري.
وفي ظل حديث النظام والروس عن معركة مرتقبة في إدلب في ظل استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محاور القتال في إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن الخطة التركية تهدف إلى تدريب مقاتلين سوريين على الأسلحة المضادة للدروع والمدرعات، ومن ثم وضعهم مع الجنود الأتراك أو تقديمهم إلى الخطوط الأمامية للتعامل مع الظروف العسكرية دون أن تحتاج القوات التركية إدخال جنودها.
وكان المرصد، قد أشار في الثاني من تشرين الاول الجاري إلى أن "قيادة القوات التركية ضمن منطقة "خفض التصعيد" عممت على قواتها بالرد المباشر على مصادر النيران في حال تعرض أي موقع أو نقطة تركية للقصف من قبل عصابات النظام".
غير أنها "أبلغت الفصائل المسؤولة عن المدفعية والصواريخ بعدم الاستهداف العشوائي لمواقع النظام أو مناطق سيطرته إلا بعد مراجعة لجنة الارتباط و أخذ الإحداثيات منها"، حيث قامت لجنة الارتباط التي تنسق بين القوات التركية وفصيلي هيئة "تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية" للتحرير بالتنسيق حول استخدام السلاح الثقيل في حال تعرضت المنطقة لهجوم من قِبل النظام، وفقا للمرصد.
وأشار المرصد إلى أن سلاح المدفعية التركية يتواجد في سبع نقاط أساسية، وتحتوي جميعها على مدافع هاون من مختلف العيارات للتعامل الفوري مع أي هجوم يستهدف هذه المراكز.
المصدر: الحرة
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