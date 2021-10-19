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عربي-دولي
فرنسا: طرد سفيرنا من بيلاروس قرار أحادي الجانب
Lebanon 24
19-10-2021
|
04:00
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن طرد بيلاروس السفير الفرنسي لدى مينسك نيكولاس دي لاكوست "قرار أحادي الجانب".
وجاء إعلان الخارجية الفرنسية في أعقاب نشر دي لاكوست رسالة وداع مصورة على "يوتيوب"، حث فيها مواطني بيلاروس على "ألا يفقدوا الأمل"، مضيفا أن الفترة التي قضاها في البلاد "صعبة لكنها لا تنسى".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها إن عدم تقديم دي لاكوست أوراق اعتماده للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "تصرف يتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك المتمثل في عدم الاعتراف بشرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية في آب 2020".
وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قالت إن مغادرة السفير الطارئة مرتبطة بعدم رغبته في تقديم أوراق اعتماده إلى لوكاشينكو.
المصدر: روسيا اليوم
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