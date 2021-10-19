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اكتشاف سيف عمره 900 عام في قاع البحر المتوسط

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:30
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أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن اكتشاف سيف في قاع البحر المتوسط يبلغ عمره نحو 900 عام.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن الهيئة قولها أن غواصا اكتشف السيف الذي يعود إلى حقبة الحروب الصليبية في قاع البحر المتوسط.

 

وأوضحت الوكالة أن السيف يبلغ طوله مترا واحدا وقد كان مغطى بالكائنات البحرية، لكن الغواص لاحظه عندما أزاحت التيارات المائية في قاع البحر الرمال عن مقبضه.

 

 

 

من جانبه، صرح كوبي شارفيت، مدير وحدة الآثار البحرية الإسرائيلية، بأن الغواص اكتشف السيف الأثري في خليج قريب من مدينة حيفا الساحلية.

 

يشار إلى أن الخليج الذي تم اكتشاف السيف به كان يأوي إليه البحارة، وبحسب شارفيت فقد اجتذب الموقع سفنا تجارية على مر العصور مما جعله غنيا بالآثار، ومن المنتظر أن يُعرض السيف بعد الانتهاء من تنظيفه وترميمه.

 

 

 

 

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