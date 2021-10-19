"إمتلاك القنبلة سيؤتي بنتائج عكسية".. إيران ستصبح دولة نووية وتندم على ذلك!

بعد سنوات من التوترات الشديدة والدبلوماسية المتقطعة، بات واضحًا للجميع الآن أنه ما من حل تفاوضي للقضية النووية الإيرانية. وعلى الرغم من إصرار رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء الإسرائيليين بشكل روتيني على بقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة، فمن غير المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل القوة العسكرية العلنية للقضاء على برنامج إيران النووي.وبحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية" لقد حان الوقت للعالم بأن يتحضر لرؤية ايران كدولة مسلحة نوويا". وتقول"يميل منتقدو الحكم الديني في طهران إلى تصوير هذه النتيجة على أنها سيناريو مرعب. في الواقع، قد يؤدي امتلاك ايران لأسلحة نووية إلى تفكك الجمهورية الإسلامية. من المرجح أن يأتي الحصول على القنبلة بنتائج عكسية على النظام، وذلك جزئيًا من خلال إثارة إعادة ضبط السياسة الأميركية التي تشتد الحاجة إليها والتي من شأنها أن تسمح لواشنطن بالتركيز أخيرًا على الدولة الإسلامية نفسها وليس فقط على أجهزتها النووية. لن توفر الترسانة النووية للنظام الأمن الذي يتوق إليه بشدة. على العكس من ذلك، فبعد فترة وجيزة من اختبار سلاح نووي، سيجد النظام الديني نفسه أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".أضافت" منذ العام 2005، وضع أربعة رؤساء أميركيين حل القضية النووية الإيرانية في صلب أولوياتهم، لكن لم تتمكن لا الدبلوماسية ولا العمل السري ولا التهديد باستخدام القوة العسكرية من إبطاء مسيرة إيران نحو القنبلة، او من إيقافها. بعد فترة وجيزة من قيام الإيرانيين باختبار سلاح نووي، سوف تتدهور الصدقية الأميركية، وسيبدأ حلفاء الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة في التشكيك في التزام واشنطن وقدرتها على حمايتهم".وقالت"بمجرد أن تصبح إيران دولة نووية، فإن تحييد أثر القنبلة الإيرانية لا ينبغي أن يكون مهمة واشنطن الوحيدة. فالهدف الأكبر يجب أن يكون أخيرًا صياغة إجماع عالمي ضد الجمهورية الإسلامية. سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها فرض عقوبات قاسية على النظام وعزله بشكل أكبر من خلال الضغط على الأمم المتحدة لتوجيه اللوم رسميًا إلى إيران. ستحتاج واشنطن إلى إقناع حلفائها الأوروبيين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران. لن تغلق هذه الخطوات كل طرق التجارة مع إيران، اذ ستستمر الصين في شراء بعض من نفطها، من أجل شيء واحد، لكن ستتوقف كل من اليابان وكوريا الجنوبية عن فعل ذلك. ستحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى مزيد من تقييد العلاقات التجارية الإيرانية من خلال تجريد النظام من قدرته على استخدام النظام المصرفي الدولي وإعادة أمواله من الخارج. سيكون لهذا الأمر تأثير ويقلص قدرة النظام على المقايضة، ولا يمكن لدولة تضم 85 مليون شخص أن تعيش على هذا النحو إلى الأبد. الجمهورية الإسلامية لن تنحني، لكنها قد تنكسر".اضافت" قد يعترض البعض على أن استراتيجية مماثلة لم تكسر النظام في كوريا الشمالية، الذي تحدى العالم بامتلاكه نوويًا في العام 2006، وتمكن من البقاء في السلطة على الرغم من العزلة الاقتصادية والسياسية. لكن هذه المقارنة تتجاهل الاختلافات الشاسعة بين البلدين. على عكس كوريا الشمالية، تتمتع إيران بتاريخ غني من الاحتجاجات والثورات التي أطاحت بالحكومات. فالسياسة والمجتمع في إيران ليسا منظمين كما هو الحال في كوريا الشمالية.إن الحصول على القنبلة من شأنه أن يقوّض سعي النظام إلى الهيمنة الإقليمية، فالسلاح الذي سيشيد به الملّا باعتباره الخلاص الاستراتيجي للبلاد، قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى سباق تسلح نووي في الجوار الإيراني. فمن الصعب تخيل السعوديين يقفون مكتوفي الأيدي بينما يلوح خصمهم الرئيسي بترسانة ذرية. تركيا قد تشارك أيضًا في هذا الفعل،وسيصبح الشرق الأوسط فجأة أكثر تقلباً، وستكون إيران أقل أمناً.في هذا السيناريو، سيكون العامل الحاسم هو تأثير إيران المسلحة نوويًا على السياسة الداخلية للولايات المتحدة. وأدت قلة من الموضوعات الدولية الأخرى إلى انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين في السنوات القليلة الماضية. وانتقد الديمقراطيون الجمهوريين ووصفوهم بأنهم دعاة حرب يتنصلون بشكل انعكاسي من السيطرة المعقولة على الأسلحة. في المقابل، ندد الجمهوريون بالديمقراطيين ووصفوهم بأنهم عملاء للتهدئة. مع تسوية المسألة النووية، سيكون لدى كلا الطرفين دوافع للتشدد في التعامل مع إيران.بمجرد أن تصبح إيران نووية، سيتعين على السياسيين الأميركيين من كلا الحزبين أن يفهموا أن القنبلة الإيرانية ستجعل من الصعب ترك الشرق الأوسط وراءهم وإعادة توجيه السياسة الخارجية الأميركية نحو آسيا أو إعادة توازنها. لأسباب إستراتيجية وسياسية، يمكن للولايات المتحدة أن تظهر قوتها لإيران فقط إذا حافظت على وجود قوي في المنطقة.في نهاية المطاف، فإن الضحية الأكثر أهمية للقنبلة الإيرانية سيكون النظام الديني نفسه. لقد أنفق النظام مليارات الدولارات على برنامج ايران النووي كما وتعرض لعقوبات هائلة. عندما تنجح أخيرًا وتكتشف أنها لا تحقق أي فائدة استراتيجية إنما تزيد من تفاقم معضلاتها الاقتصادية، فإنها ستواجه انتكاسة سياسية محلية متفجرة.قد يعترض البعض على أنه حتى لو كان الحصول على القنبلة يأتي بنتائج عكسية ويسهم في سقوط النظام الديني، فستشكل إيران المسلحة نوويًا والتي يحكمها شيء آخر غير النظام الحالي مشكلة كبيرة للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة. لكن إذا سقط النظام، فمن المرجح أن يخرج خليفته من بوتقة المعارضة. إذاً، فمن المحتمل أن تركز ايران على التنمية الاقتصادية الداخلية، وإصلاح العلاقات مع المجتمع الدولي، والانضمام إلى المعايير العالمية. من المرجح أن تقوم حكومة إيرانية جديدة، بعكس مسارها بشأن الأسلحة النووية، من أجل التعامل مع المشاكل العديدة التي قد تواجهها في الداخل. سيكون لديها كل الأسباب للانتباه إلى الدرس القائل بأن النظام الحالي يبدو عازمًا على التعلم بالطريقة الصعبة: بالنسبة لإيران فان تكاليف امتلاك سلاح نووي سوف تفوق بكثير الفوائد.