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عربي-دولي
قطر تستحدث وزارة جديدة
Lebanon 24
19-10-2021
|
07:30
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استحدثت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، الثلاثاء، وزارة جديدة في حكومتها تختص بشئون البيئة وتغير المناخ.
وجاء ذلك في مرسوم أصدره أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء تعديل حكومي، جرى من خلاله تعيين 13 وزيرا في مناصب حكومية، حيث تولى، فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزارة البيئة والتغير المناخي، وهي وزارة تستحدث لأول مرة.
وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا)، نهاية الشهر الجاري.
المصدر:
روسيا اليوم
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