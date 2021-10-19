مفوضية الانتخابات بالعراق: تسلمنا أكثر من 1250 طعناً

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أنها تسلمت أكثر من 1250 طعناً من أجل دراستها.وأوضحت المفوضية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، أن باب الطعن بنتائج الانتخابات أغلق، وفق ما ذكرت قناة "العربية".من جهته، أوضح مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، آلية النظر في الطعون، قائلا إن المفوضية تتعامل مع تلك الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفعها لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.يُشار إلى أنّ المفوضية أعلنت يوم الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما.