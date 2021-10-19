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اليونان: رؤيتنا متطابقة مع مصر وقبرص بإدانة انتهاكات تركيا

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:00
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أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن رؤية بلاده متطابقة مع مصر وقبرص في إدانة انتهاكات تركيا، مشددا على أن أنقرة تهدد السلم الإقليمي بسلوكها في شرق المتوسط.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لأنها تساهم في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.

خروج المرتزقة من ليبيا
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، موضحاً أن "بلاده تسعى لتنفيذ مشروع خط نقل الغاز بين مصر واليونان".

وكان السيسي أجرى صباح اليوم الثلاثاء مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث أكد الزعيمان على أهمية إزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطات الإسالة المصرية.

في سياق آخر، أجرى السيسي محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني في اجتماع سبق عقد القمة الثلاثية.

وأفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيسي بحث مع الرئيس القبرصي مُستجدات الأزمة الليبية وقضية سد النهضة والقضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

تطورات شرق المتوسط
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء اليونانية، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس المصري بحثا التطورات في منطقة شرق المتوسط والمنطقة الأوسع، وكذلك زيادة تعميق التعاون بين اليونان ومصر، وخاصة في مجالات الطاقة والدفاع، خلال الاجتماع بينهما اليوم.
 
ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات جرت خلال اجتماع عقد قبل القمة الثلاثية.

ونسبت الوكالة لمصادر حكومية القول إن الزعيمين أكدا "المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية"، بينما تم التركيز على قطاعي الطاقة والدفاع".

وشدد الجانبان على أن التطورات في المنطقة الأوسع تتطلب تطوير العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

"تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة"
وأطلع ميتسوتاكيس الرئيس المصري على "تحركات تركيا الاستفزازية الأخيرة"، مؤكدا دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة الأوسع.

وجدد ميتسوتاكيس استعداده للحوار والتقارب بشرط احترام القانون الدولي وسيادة اليونان وحقوقها السيادية مع الامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

كذلك، ناقش الزعيمان آخر المستجدات في ملف قبرص ولبنان، فضلا عن التطورات في ليبيا وآفاق البلاد بعد الانتخابات.
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