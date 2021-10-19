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"طالبان" تبدأ حملة تطعيم ضد "كورونا" في ولاية بغلان شمال أفغانستان

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:30
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أشارت وسائل إعلام أفغانية أن حركة "طالبان" أطلقت حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بدأت في بولي خومري وسط ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "بختار" عن رئيس دائرة الصحة عبد العليم جعفري، قوله إن حملة التلقيح انطلقت في بولي خومري وسط الولاية، وتم تطعيم 50 ألف شخص في يومين، ولم تسجل أي آثار جانبية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الإثنين، أنها ستطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان الشهر المقبل، بعد موافقة حركة طالبان.
ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في 8 تشرين الثاني، وستكون الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، التي تصل إلى جميع الأطفال في البلاد.
 
وعملياً، فإنه الحملة الحملة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت قناة "الحرة". 

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