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الجيش الأميركي: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد عمل "يزعزع الاستقرار"

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:30
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قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأميركي إنها تعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً، عملٌ يزعزع الاستقرار، لكنه لا يمثل تهديداً فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وأضافت القيادة في بيان: "تندد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار".

وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق اليوم، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري حالياً تحليلاً شاملاً بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

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