عربي-دولي

"قوارب متهالكة".. إنقاذ 213 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

Lebanon 24
19-10-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-876769-637702512395695776.jpg
Doc-P-876769-637702512395695776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت، يومي الأحد والإثنين، في بحر المانش 213 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من سواحل البلاد الشمالية في محاولة للوصول إلى إنكلترا.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال، في بيان، إنّه تمّ ليل الأحد-الإثنين الإبلاغ عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الإثنين.

وأوضح البيان أنّ سفينة دورية تابعة للبحرية الوطنية أنقذت 82 شخصاً خلال أربع عمليات إنقاذ منفصلة نفّذتها، في حين أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري-فرع دونكيرك 76 مهاجراً في عمليتي إنقاذ منفصلتين.

بدروها، أنقذت المؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري فرع "بولونيي-سور-مير" 40 مهاجراً غرق زورقهم وكانوا يعانون من "انخفاض في حرارة الجسم"، وفق البيان نفسه.

أمّا المهاجرون الـ15 المتبقّون فأنقذتهم سفينة قَطْر تابعة للبحرية الفرنسية وأنزلتهم في ميناء "بولونيي- سور-مير".

وأكّد البيان أنّ جميع هؤلاء المهاجرين "سالمون ومعافون" وقد تولّت أمرهم بعد إنقاذهم فرق الإطفاء وشرطة الحدود.

ومنذ نهاية 2018، لوحظ تزايد في عمليات عبور المهاجرين المانش باتجاه المملكة المتّحدة، على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

وبحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

وتمثّل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ أنّ العام 2020 بأسره سجّل عبور أو محاولة عبور حوالى 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر في 2019 و600 في 2018.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-10-19
13:30 | 2021-10-19
13:00 | 2021-10-19
11:30 | 2021-10-19
11:00 | 2021-10-19
10:30 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website