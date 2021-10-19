عربي-دولي

السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع هناك

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:30
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك بلاده واليونان وقبرص بوحدة سوريا، ورفضها محاولات فرض الأمر الواقع هناك.

وقال السيسي: "هناك توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن التمسك بوحدة وسيادة سوريا ورفض محاولة بعض القوى الإقليمية فرض الأمر الواقع هناك".

تصريحات السيسي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء رفقة الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده وقبرص واليونان تدعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، من أجل حل الأزمة السورية.

كذلك، شدد السيسي على رفض قادة الدول الثلاث أي محاولة من قبل ما سماها "قوى إقليمية" لتغيير ديموغرافية بعض مناطق الدولة السورية.

وفي شأن آخر لفت رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى أن "مصر يمكنها لعب دور محوري بشأن أمن الطاقة في أوروبا"، مؤكدا أن "الطاقة ليست فقط أولوية استراتيجية لبلادنا، فمصر يمكنها القيام بدور محوري بخصوص أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا في ظل الاضطرابات التي يمر بها سوق الطاقة".

يشار إلى أن قمة السيسي مع الرئيسين القبرصي واليوناني تأتي في إطار الجولة التاسعة من القمة الثلاثية.

وقد بدأت هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن القمة تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.
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