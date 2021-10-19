عربي-دولي

تقرير خطير: أنهار قارة كبرى ستذوب خلال 20 عاماً!

Lebanon 24
19-10-2021 | 16:00
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أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (دبليو إم أو)، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع وكالات الاتحاد الأفريقي تقريراً أكدت فيه ذوبان الأنهار الجليدية في أفريقيا خلال 20 عاماً.

ووفقا للتقرير الذي نشرته رويترز فإن تلك الأنهار ستختفي، وهو ما سيؤدي إلى أزمات تتراوح بين الفيضانات الشديدة، والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن 118 مليون فقير سيواجهون أوضاعا صعبة بسبب تلك الأزمات، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية سوف يتقلص بنسبة تقترب من 3% بحلول منتصف القرن.

وقال التقرير: "بحلول عام 2030 ، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع (يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) سيتعرضون للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة ... إذا لم يتم اتخاذ تدابير استجابة مناسبة".

وأوضح التقرير أن أفريقيا تحتاج إلى إنفاق من 30 إلى 50 مليار دولار، أو 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام لتستطيع التكيف على الأوضاع الجديدة لهذه الظاهرة.

وكان قرابة 1.2 مليون شخص قد نزحوا من أماكنهم في عام 2020، بسبب العواصف والفيضانات، وهو ما يقارب ضعفين ونصف الضعف من عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات.
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