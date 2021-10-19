عربي-دولي

لأول مرة في روسيا.. روبوتات مقاتلة تصل إلى موقع إطلاق النار من دون البشر

Lebanon 24
19-10-2021 | 15:00
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شهد أحد ميادين التدريب القتالية التابعة للجيش الروسي تدريباً لمجموعة من الروبوتات المقاتلة "ماركر"، حيث هدف التدريب إلى اختبار مدى التنسيق بين الروبوتات في ميدان القتال.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن مجموعة الروبوتات المشاركة في التدريب ضمت 5 آلات روبوتية من طراز "ماركر" تسير 3 منها على العجلات و2 عبارة عن آلتين مجنزرتين.

واستطلعت الروبوتات ميدان القتال بغية اكتشاف الأهداف اللازم تدميرها، وقامت بتعيين الأهداف المكتشفة لكل منها، وسارت إلى موقع إطلاق النار.

ونوه المصدر إلى أن الروبوتات أنجزت مهامها دون مشاركة الإنسان، مستعينة بما تحمله من أجهزة.

وأضاف أن تجربة أخرى يزمع إجراؤها في وقت لاحق ستتضمن قيام الروبوتات "ماركر" بمهمة الاستطلاع مستعينة بالطائرات المسيرة.

وكان أول ظهور لروبوت "ماركر" في عام 2018. ويتسلح "ماركر" اليوم بالمدفع الرشاش وقاذف الرمّانات. وفي أيلول 2021 تمكنت مجموعة من الروبوتات "ماركر" من قطع مسافة 100 كيلومتر على الأراضي الوعرة في زمن قدره 5 ساعات و41 دقيقة.
 
واختارت الروبوتات أنسب مسار لها بنفسها دون مشاركة الإنسان، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك". 
 
 
 
 
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