22
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لأول مرة في روسيا.. روبوتات مقاتلة تصل إلى موقع إطلاق النار من دون البشر
Lebanon 24
19-10-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد أحد ميادين التدريب القتالية التابعة للجيش الروسي تدريباً لمجموعة من الروبوتات المقاتلة "ماركر"، حيث هدف التدريب إلى اختبار مدى التنسيق بين الروبوتات في ميدان القتال.
وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن مجموعة الروبوتات المشاركة في التدريب ضمت 5 آلات روبوتية من طراز "ماركر" تسير 3 منها على العجلات و2 عبارة عن آلتين مجنزرتين.
واستطلعت الروبوتات ميدان القتال بغية اكتشاف الأهداف اللازم تدميرها، وقامت بتعيين الأهداف المكتشفة لكل منها، وسارت إلى موقع إطلاق النار.
ونوه المصدر إلى أن الروبوتات أنجزت مهامها دون مشاركة الإنسان، مستعينة بما تحمله من أجهزة.
وأضاف أن تجربة أخرى يزمع إجراؤها في وقت لاحق ستتضمن قيام الروبوتات "ماركر" بمهمة الاستطلاع مستعينة بالطائرات المسيرة.
وكان أول ظهور لروبوت "ماركر" في عام 2018. ويتسلح "ماركر" اليوم بالمدفع الرشاش وقاذف الرمّانات. وفي أيلول 2021 تمكنت مجموعة من الروبوتات "ماركر" من قطع مسافة 100 كيلومتر على الأراضي الوعرة في زمن قدره 5 ساعات و41 دقيقة.
واختارت الروبوتات أنسب مسار لها بنفسها دون مشاركة الإنسان، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2021-10-19
الأمم المتحدة: الأوضاع في الضفة الغربية والقدس آخذة بالتدهور
16:34 | 2021-10-19
وزير الأمن الداخلي الأميركي يُصاب بـ"كورونا"
16:20 | 2021-10-19
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً نحو بحر اليابان
16:14 | 2021-10-19
تحطم طائرة في أميركا خلال الإقلاع (فيديو)
16:00 | 2021-10-19
تقرير خطير: أنهار قارة كبرى ستذوب خلال 20 عاماً!
15:54 | 2021-10-19
عبد اللهيان: طهران قلقة إزاء تشديد العنف في أفغانستان
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 00:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 00:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
20/10/2021 00:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact