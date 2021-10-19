عربي-دولي

إسرائيل تقر ميزانية الحرب.. إعلام عبري: 5 مليارات شيكل لضرب منشآت إيران النووية

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:00
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تحت عنوان: "إعلام: إسرائيل تقر ميزانية الحرب وتخصص 5 مليارات شيكل لضرب منشآت إيران النووية"، نشر موقع "سبوتنيك" ما نقله عن وسائل اعلام عبرية تشير فيه الى أنّ الحكومة الاسرائيلية صادقت على ميزانية لبناء قدرات هجومية لضرب منشآت إيران النووية، بحسب ما زعم إعلام عبري.
 
وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن التكلفة التي خصصتها إسرائيل لهذا الهدف، اي ضرب المنشآت النووية الايرانية تبلغ 5 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار). وتنقسم ميزانية الحرب الإسرائيلية إلى 3 مليارات شيكل في الموازنة الحالية وملياري شيكل سيتم إضافتها في الميزانية المقبلة، حسبما ما نقل التقرير.
 
وجاء في التقرير: "تشمل الميزانية تمويل طائرات بدون طيار من أنواع مختلفة، وكذلك أساليب جمع المعلومات الاستخبارية بما في ذلك من خلال الأقمار الاصطناعية، وأيضا "ذخيرة خاصة وفريدة" تمنح الهجوم فعالية كبيرة في تدمير المنشآت النووية الإيرانية".
 
وقالت القناة الإسرائيلية إن ذلك "يأتي بعد أيام من نشر سلاح الطيران الأميركي صورا من تجربة أجراها ترتبط بشكل وثيق بما يحدث في إسرائيل من استعدادات. وتم إجراء التجربة على قنبلة جديدة خارقة للمخابئ والحصون، وهي التجربة القائمة على تجربة إسرائيل في ضرب مترو حماس (شبكة الأنفاق في غزة) خلال عملية حارس الأسوار (عملية عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة في آيار الماضي).
 
وأضافت القناة الاسرائيلية أن اميركا تحاول من خلال عرض هذه التجربة وغيرها دفع الإيرانيين إلى العودة للاتفاق النووي. 
 
يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.





 
 

المصدر: سبوتنيك
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