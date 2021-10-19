22
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عبد اللهيان: طهران قلقة إزاء تشديد العنف في أفغانستان
Lebanon 24
19-10-2021
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حديث مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي عن القلق من تشديد العنف في أفغانستان، والعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم "داعش".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن عبد اللهيان أكد خلال المكالمة الهاتفية، اليوم الثلاثاء، على "أهمية مكانة دول الجوار في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية، واستمرار التشاور مع عمان بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية".
وأشار عبد اللهيان إلى ضرورة زيادة التعاون في كل المجالات، مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع السابقة المتفق عليها بين الجانبين.
وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور الثنائي في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة الراهنة زيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
وجدد وزير الخارجية العماني الدعوة إلى نظيره الإيراني للقيام بزيارة رسمية الى مسقط.
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2021-10-19
الأمم المتحدة: الأوضاع في الضفة الغربية والقدس آخذة بالتدهور
16:34 | 2021-10-19
وزير الأمن الداخلي الأميركي يُصاب بـ"كورونا"
16:20 | 2021-10-19
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً نحو بحر اليابان
16:14 | 2021-10-19
تحطم طائرة في أميركا خلال الإقلاع (فيديو)
16:00 | 2021-10-19
تقرير خطير: أنهار قارة كبرى ستذوب خلال 20 عاماً!
15:27 | 2021-10-19
بريطانيا تتسلم 3 أطفال من عائلات داعش في سوريا
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 00:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 00:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
20/10/2021 00:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact