دور استثنائي لقاسم سليماني.. هذا ما كشفه قائد الحرس الثوري الايراني

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الثلاثاء، عن دور استثنائي لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريح اللواء سلامي جاء خلال كلمة ألقاها في ملتقى "برنامج النهوض بقوات التعبئة (الباسيج)"، وذلك في حسينية ثار الله بمحافظة كرمان، التي تقع بوسط البلاد، وهو الملتقى الذي حضره عدد كبير من مسؤولي وقادة ومنتسبي قوات التعبئة الشعبية لدى تلك المحافظة.

وأكد اللواء حسين سلامي أن سليماني قام بدور استثنائي خلَّف تأثيرات مدهشة وخالدة، عمد من خلالها على "استعادة كرامة المسلمين ومنع سطوة الكفار على المجتمع الإسلامي"، على حد قوله.

وذكر القائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه في حال تصنيف العمل الجهادي للجنرال سليماني حسب توقيته، يجب القول بأنه ضحى وجاهد دون كلل أو ملل، على مدى 20 عاما متواصلة، فقد كان حاضرا في الخط الأمامي للساحات الإسلامية كافة.

وشدد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني على أن قاسم سليماني جاهد بشكل استثنائي ومنقطع النظير، ومعاركه الحماسية في السهول والوديان والمرتفعات، وذكرياته وملاحمه ما تزال في المناطق الدانية والقاصية، ستبقى إلى الأبد.

يشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد اغتيل برفقة، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، و 8 من مرافقيهما، في غارة جوية أميركية على مطار بغداد الدولي، في الثالث من كانون الثاني 2020.