عربي-دولي

قاذفتان استراتيجيتان للقوات الأميركية تحلقان فوق البحر الأسود

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:30
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أعلنت قيادة القوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا أن قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من نوع B-1B Lancer نفذتا تحليقا فوق البحر الأسود.

وقالت القيادة في بيان لها، أن الطائرتين من السرب المنتشر في قاعدة "فارفورد" الجوية في بريطانيا نفذتا "مهمة مضادة للسفن في منطقة البحر الأسود" أثناء التدريبات المشتركة مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين".

وأضاف البيان أن طائرات تركية من نوع KC-135 قامت بتزويد القاذفتين الأميركيتين بالوقود خلال التحليق.
وأشار إلى أن القاذفتين نفذتا مهامها بالتعاون مع مقاتلات للقوات الرومانية والبولندية والكندية المشاركة في بعثة حلف الناتو لمراقبة أجواء رومانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 4 قاذفات استراتيجية من نوع B-1B Lancer في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا في وقت سابق من تشرين الجاري. وقد نفذت هذه القاذفات تحليقات في أجواء ليتوانيا بالقرب من الحدود الروسية.
المصدر: روسيا اليوم
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