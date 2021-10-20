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عربي-دولي
"طالبان" تشكل وحدة خاصة من القوات الأمنية في ولاية بلخ
Lebanon 24
20-10-2021
|
01:30
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أعلن مسؤولون أمنيون في ولاية بلخ بشمال أفغانستان أن سلطات "الإمارة الإسلامية" التي أعلنتها "طالبان" شكلت وحدة خاصة من القوات لضمان الأمن في الولاية.
وقال كبير المسؤولين الأمنيين في بلخ، إن وحدة القوات الخاصة أطلق عليها اسم "فرقة منصوري"، وهي مزود بالأسلحة الحديثة، وستقوم بدوريات في عاصمة الولاية مدينة مزار شريف على مدار الساعة.
وأوضح أن مهامها تتمثل في محاربة الشبكات الإجرامية المختصة بالاختطافات والنهب والسطو المسلح، وذلك على خلفية تزايد أنشطة تلك الشبكات منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس الماضي.
المصدر:
روسيا اليوم
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