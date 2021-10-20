عربي-دولي

إيران: سياسات الحظر الأوروبية والأميركية ضد دمشق لا تصب في حل الأزمة السورية

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:00
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اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد. 
وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن "الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأميركية لا تصب في حل الأزمة السورية".
وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.
المصدر: روسيا اليوم
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