عربي-دولي

هزة أرضية تضرب غربي الجزائر

Lebanon 24
20-10-2021 | 03:00
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ضرب زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، غربي الجزائر، وفقا لما نقلته قناة "النهار" المحلية. 

ونقل موقع القناة عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "CRAAG"، أنه في حدود الساعة السابعة و51 دقيقة مساء وقعت هزة أرضية بشدة 2.9 درجة على مقياس ريختر ببلدية سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدنية للولاية، فإن مركز الهزة حدد في البحر على بعد 37 كلم شمال غرب سيدي عبد الرحمن الساحلية، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر تذكر، وفقا للقناة.

يذكر أن الجزائر شهدت زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في اذار الماضي. 
 
المصدر: الحرة
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