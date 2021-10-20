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عربي-دولي
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق "صاروخ بالستي جديد من غواصة"
Lebanon 24
20-10-2021
|
04:00
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أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ بالستي "من طراز جديد" من غواصة، يوم الثلاثاء.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الصاروخ يتمتّع بـ"الكثير من التقنيات المتطوّرة في مجالي التحكّم والتوجيه"، وإنّه أطلق من نفس الغواصة التي استخدمتها بيونغ يانغ قبل خمس سنوات حين أجرت أول تجربة على إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي بحر-أرض.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد، الأربعاء، جلسة طارئة مغلقة حول كوريا الشمالية.
وقال مصدر دبلوماسي إنّ الجلسة ستعقد بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وستبدأ بعد ظهر الأربعاء. ووفقاً لمصدر دبلوماسي آخر فإنّ باريس انضمّت لاحقاً إلى شريكتيها واشنطن ولندن في طلب عقد هذه الجلسة.
ودانت الولايات المتحدة إطلاق الصاروخ البالسيتي، الثلاثاء، مؤكدة التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت قيادة المحيطين الهندي والهادئ في بيان "إن الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أي أعمال أخرى لزعزعة الاستقرار". وأشارت إلى أن الحادثة لا تمثل تهديدا مباشرة للولايات المتحدة أو حلفائها.
وأكد البيان التزام واشنطن بالدفاع "الصارم" عن كوريا الجنوبية واليابان وأنها ستواصل مراقبة الوضع والتشاور مع الحلفاء في المنطقة.
المصدر: الحرة
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