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قتلى وجرحى في تفجير "مزدوج" استهدف حافلة في دمشق (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:49
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أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن وقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكرت "سانا"أن التفجير أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن وحدات الهندسة تفكك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.
 
 
المصدر: سانا
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