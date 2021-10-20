كيف سيساعد التعاون الروسي الصيني في مواجهة اتفاق "أوكوس"؟

بات ممكناً للتدريبات البحرية المشتركة بين كل من الصين وروسيا، والتي انطلقت نهار الخميس في بحر اليابان، مواجهة الاتفاق الأمني الثلاثي "أوكوس" الذي تم تشكيله حديثاً بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وسيساعد هذا الأمر كلا من بكين وموسكو على اختراق الاحتواء الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة.وبحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فسوف يجلب اتفاق "اوكوس" المزيد من العوامل غير المستقرة إلى غرب المحيط الهادئ، حيث قد يعمد "الثلاثي" إلى اعتماد المزيد من الإجراءات الاستفزازية. تحاول الولايات المتحدة جذب المزيد من البلدان إلى مناطق غرب المحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء منافسيها الاستراتيجيين. وقد يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على الأمن البحري للصين.في ظل هذه الخلفية، تشمل التدريبات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا موضوعات جديدة وتظهر مستويات عالية من الثقة المتبادلة. فللصين شريك قوي وموثوق في غرب المحيط الهادئ متمثل بروسيا. هذه المرة، أرسلت الصين مدمرتها الكبيرة من النوع 055 الأكثر تقدمًا من فئة 10.000 طن، بينما أرسلت روسيا القوة الرئيسية لأسطولها في المحيط الهادئ، وهذا يدل على أن الصين وروسيا توليان أهمية كبيرة للتعاون الدفاعي.بالإضافة إلى ذلك، فإن العمليات المشتركة لمكافحة الغواصات بين الصين وروسيا تستحق اهتمام الناس أيضًا. فقد أرسلت البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أنواعًا متعددة من معدات القتال الرئيسية إلى التدريبات، بما في ذلك الطائرات المضادة للغواصات ذات الأجنحة الثابتة. وهذا العام، زادت الولايات المتحدة من أنشطة سفن التجسس في بحر الصين الجنوبي. من خلال إظهار القدرات المشتركة المضادة للغواصات، أرسلت الصين وروسيا تحذيرًا إلى الولايات المتحدة: يجب ألا تتصرف الغواصات النووية الأميركية بتهور على أعتاب الصين وروسيا، خاصة في غرب المحيط الهادئ.بمعنى آخر، إذا أرادت الولايات المتحدة فرض حصار استراتيجي، فمن المرجح أن تنسق الصين وروسيا مواقفهما أو تقرران دمج قوتي كلا البلدين. وبهذه الطريقة، فإنهم يهدفون إلى كسر الحصار الاستراتيجي الأميركي والتطويق العسكري، فضلاً عن تحطيم محاولات الولايات المتحدة استخدام "أوكوس" للاحتواء الاستراتيجي تمامًا. ما تريده واشنطن هو إثارة المشاكل في الدول المجاورة للصين. في هذا السياق، يمكن لموسكو التنسيق مع بكين لمواجهة "أوكوس". وتتخذ كل من الصين وروسيا مقاربة مسؤولة تجاه الأحداث في منطقة غرب المحيط الهادئ.يواصل اتفاق "أوكوس" تحدي المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا، لكنه غير قادر على الموازنة بين البلدين في نفس الوقت. وتشير نفقات الدفاع البريطانية إلى أنها لا تستطيع تحمل نشر قوة بحرية رئيسية في آسيا لفترة طويلة، وفي الواقع، لا يزال الهدف الرئيسي للمملكة المتحدة يكمن في المحيط الأطلسي. تريد الولايات المتحدة إنشاء معيار في نظام تحالفها من خلال الاستفادة من "أوكوس"، بتعبير أدق، تريد إنشاء زمرة صغيرة داخل نظام تحالفها العسكري الأوسع.وتابعت الصحيفة، "في ظل هذه الظروف، ستعزز الصين وروسيا قوتهما الوطنية وقدراتهما العسكرية في المقام الأول ثم تشاركان في الردع الاستراتيجي النشط. إلى جانب ذلك، يمكنهما التنسيق أكثر في المناسبات الدولية، ويمكنهما أيضًا الكشف عن مؤامرات واشنطن عندما تتودد الولايات المتحدة إلى حلفاء لإنشاء تحالفات عسكرية وإكراه دول أخرى".في مجال الدفاع، يمكن للصين وروسيا التعاون بشكل أكبر وإظهار قوتهما وتصميمهما على الحفاظ على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ان تعاون وتعاضد كل من الصين وروسيا، فسيؤدي إلى بروزهما كثقل موازن لإتفاقية "أوكوس".