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مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:00
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو 30" رافقتا أمس الثلاثاء قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من طراز B-1B فوق البحر الأسود.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع، في بيان:" رصدت الرادارات الروسية أهدافا فوق البحر الأسود في 19 أكتوبر تقترب من حدود روسيا، ولتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، أرسلت طائرتان مقاتلتان من طراز سو-30 من القوات المناوبة للطيران البحري والدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود الروسي إلى الجو. وحددت المقاتلتان الأهداف على أنها قاذفتان أميركيتان من طراز بي-1بي وطائرتا نقل كي إس-135، ورافقتها فوق البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أنه "بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلتان الروسيتان بسلام إلى قاعدتهما، ولم يسمح بانتهاك حدود الدولة".

وأكد أن تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

من جهتها ذكرت القوات الجوية الأمريكية أن اثنتين من قاذفاتها الإستراتيجية من طراز B-1 (لانسر) حلقت فوق البحر الأسود خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المنطقة، حيث زار أوكرانيا وجورجيا ورومانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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