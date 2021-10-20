ألمانيا تعتقل جنديين سابقين حاولا تشكيل مجموعة إرهابية في اليمن

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، جنديين سابقين يزعم أنهما حاولا تشكيل مجموعة مرتزقة كانت ستتدخل في الصراع العسكري في اليمن.وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن الرجلين، اللذين عرفا فقط باسم أريند-أدولف جي.، وأخيم إيه.، تماشيا مع قوانين الخصوصية في ألمانيا، احتجزا بجنوب البلاد، وهما ألمانيان، وعضوان سابقان بالجيش.وقال ممثلو الادعاء في بيان إن الاثنين متهمان بتزعم عصابة من المرتزقة، ومحاولة تأسيس منظمة إرهابية.