عربي-دولي

الكرملين: بوتين لن يحضر المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب 26"

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:00
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 أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوجه الى غلاسكو لحضور المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب 26"، مؤكدا في الوقت نفسه ان ملف المناخ يبقى "أولوية" بالنسبة لروسيا، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف :"للاسف، لن يتوجه بوتين أيضا الى غلاسكو" بعد إعلانه الثلاثاء ان الرئيس الروسي لن يحضر قمة مجموعة العشرين في ايطاليا.
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