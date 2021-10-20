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عربي-دولي
طائرة سقطت والتهمتها النيران... والمفاجأة أن جميع ركابها نجوا! (فيديو)
Lebanon 24
20-10-2021
|
07:30
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لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصاً، الثلاثاء. إلا أن كل الركاب وأفراد الطاقم تمكنوا من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطائرة المشتعلة.
من جانبه قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكنوا من الخروج من الطائرة. وأوضح أنهم "كانوا مصدومين للغاية"، مشدداً على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".
ووقع الحادث بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.
المصدر: العربية
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