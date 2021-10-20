24
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"طالبان": حكومتنا أكثر شمولية من نظام غني ولا داعي لعدم اعتراف العالم بها
Lebanon 24
20-10-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان"، أمير خان متقي، على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بالسلطات الجديدة في هذا البلد.
وصرح متقي، للصحفيين على هامش اجتماع "صيغة موسكو" المنعقد في العاصمة الروسية، بأنه "ظهرت في أفغانستان لأول مرة منذ 40 عاما حكومة إسلامية مستقلة ومستدامة، ويتعين على العالم دعمها".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية ولا داع لعدم اعتراف المجتمع الدولي بها، قائلا إن حكومة "طالبان" أكثر شمولية من "نظام غني" (أي الحكومة السابقة المدعومة من الغرب برئاسة أشرف غني).
وتابع متقي أن الحكومة الأفغانية الجديدة تضم ممثلين عن كافة المجموعات العرقية، مدعيا أنه "لم يرصد أحد أي انتهاكات لحقوق الإنسان" في أفغانستان منذ عودة "طالبان" للحكم.
وأكد الوزير أن السلطات الجديدة في أفغانستان تتوقع من دول المنطقة دعما في استقرار الوضع وإيصال مساعدات إنسانية إلى البلاد و"منع انتهاك حقوق الأفغان"، مضيفا أن "طالبان" تتوقع أيضا من الولايات المتحدة إلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية.
وأضاف أن الحكومة الأفغانية الجديدة تسعى إلى إقامة علاقات حسن الجوار مع كافة دول المنطقة، مشددا على أن "أفغانستان بفضل موقعها الجغرافي قد تمنح جيرانها فرصا استثمارية جيدة".
وقال: "سنحاول اليوم إطلاع المجتمع الدولي بموقفنا وفعل كل ما يمكن من أجل تقريب لحظة الاعتراف بحكومتنا".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-20
20/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق" في سعر الخبز والغاز
Lebanon 24
تحليق" في سعر الخبز والغاز
02:15 | 2021-10-20
20/10/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
13:23 | 2021-10-19
19/10/2021 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-10-20
ما الذي تنتظره موسكو من طالبان في اللقاء حول أفغانستان
12:00 | 2021-10-20
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي الخاص بإيران يبحثان الملف النووي الإيراني
11:30 | 2021-10-20
حادث سير مأساوي يودي بحياة 17 شخصا في مصر
11:00 | 2021-10-20
الكويت ترفع معظم القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"
10:00 | 2021-10-20
أميركا تفضح شبكة قرصنة صينية.. "اخترقوا هواتف حول العالم"
09:28 | 2021-10-20
بحجم البرتقال.. عاصفة بَرَد تروّع مناطق في أستراليا
فيديو
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
20/10/2021 19:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
20/10/2021 19:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
05:00 | 2021-10-20
20/10/2021 19:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact