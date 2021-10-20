عربي-دولي

"طالبان": حكومتنا أكثر شمولية من نظام غني ولا داعي لعدم اعتراف العالم بها

Lebanon 24
20-10-2021 | 10:30
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شدد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان"، أمير خان متقي، على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي بالسلطات الجديدة في هذا البلد.

وصرح متقي، للصحفيين على هامش اجتماع "صيغة موسكو" المنعقد في العاصمة الروسية، بأنه "ظهرت في أفغانستان لأول مرة منذ 40 عاما حكومة إسلامية مستقلة ومستدامة، ويتعين على العالم دعمها".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية ولا داع لعدم اعتراف المجتمع الدولي بها، قائلا إن حكومة "طالبان" أكثر شمولية من "نظام غني" (أي الحكومة السابقة المدعومة من الغرب برئاسة أشرف غني).

وتابع متقي أن الحكومة الأفغانية الجديدة تضم ممثلين عن كافة المجموعات العرقية، مدعيا أنه "لم يرصد أحد أي انتهاكات لحقوق الإنسان" في أفغانستان منذ عودة "طالبان" للحكم.

وأكد الوزير أن السلطات الجديدة في أفغانستان تتوقع من دول المنطقة دعما في استقرار الوضع وإيصال مساعدات إنسانية إلى البلاد و"منع انتهاك حقوق الأفغان"، مضيفا أن "طالبان" تتوقع أيضا من الولايات المتحدة إلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية الجديدة تسعى إلى إقامة علاقات حسن الجوار مع كافة دول المنطقة، مشددا على أن "أفغانستان بفضل موقعها الجغرافي قد تمنح جيرانها فرصا استثمارية جيدة".

وقال: "سنحاول اليوم إطلاع المجتمع الدولي بموقفنا وفعل كل ما يمكن من أجل تقريب لحظة الاعتراف بحكومتنا".

المصدر: روسيا اليوم
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