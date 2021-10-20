عربي-دولي

الكويت ترفع معظم القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"

Lebanon 24
20-10-2021 | 11:00
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أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، رفع معظم القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إيذانا بعودة الحياة لطبيعتها، وذلك بعد مراجعة الحالة الوبائية بالبلاد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عبر تويتر أنه تقرر "تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بلبس الكمام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021".

وأوضح البيان "تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/10/2021".

ولفت إلى أنه تقرر "تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتباراً من صلاة الجمعة بتاريخ 22/10/2021".

المصدر: سبوتنيك
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