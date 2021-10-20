حادث سير مأساوي يودي بحياة 17 شخصا في مصر

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية، الأربعاء، إن 17 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 5 آخرون، في حادث سير وقع بين شاحنة وحافلة ركاب، في مدينة السادس من أكتوبر.وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة عبرت الاتجاه العكسي واصطدمت بالحافلة، في الطريق الأوسط بمحيط مدينة السادس من أكتوبر.وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى المستشفيات، فيما بدأت السلطات التحقيق في مجريات الحادث.