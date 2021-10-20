عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأميركي الخاص بإيران يبحثان الملف النووي الإيراني

Lebanon 24
20-10-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-877224-637703505377284449.jpg
Doc-P-877224-637703505377284449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بحث مع المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي ملف المحادثات النووية الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن بن فرحان "استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي".

وأضافت أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".

كما بحث الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، فضلا عن "أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:45 | 2021-10-20
14:30 | 2021-10-20
14:00 | 2021-10-20
13:55 | 2021-10-20
13:30 | 2021-10-20
13:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website