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19 قتيلا بحادث مروع في القاهرة

Lebanon 24
20-10-2021 | 13:00
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قتل 19 شخصا بحادث سير مروع في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، حين اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة على أحد الطرق السريعة.

ووقع التصادم على الطريق الدائري، بالقرب من ضاحية 6 أكتوبر  غربي القاهرة، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية، الأربعاء.

وأسفر التصادم عن مصرع سائقي الشاحنة والحافلة وجميع الركاب، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن المصادر ذاتها.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، إن القتلى 17، مشيرة إلى أن الحادث وقع لسيارة ميكروباص وتريلا (شاحنة) عبرت إلى الطريق المقابل.

وأوضحت أن سيارات الإسعاف نقلت المتوفين إلى المستشفى، فيما تتم مباشرة التحقيقات.

ويقع كثير من حوادث السير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق أو عدم التزام السائقين بتعليمات المرور.

ووفق الأرقام الرسمية، لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق في مصر في العام 2020.
المصدر: الحرة
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