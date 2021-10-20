الناتو يعلن انفتاحه على الحوار مع روسيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار روسيا وقف عمل بعثتها الدائمة لدى الحلف، موضحاً انفتاح الناتو على الحوار مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي: "أعلنت روسيا إغلاق بعثتها لدى الناتو ومكاتبنا في موسكو، نأسف لهذا القرار الذي لا يعزز الحوار والتفاهم المشترك"، مضيفاً بأن الحلف لا يزال منفتحاً على الحوار مع روسيا.