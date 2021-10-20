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عربي-دولي
"طالبان" تكشف مكان وجود زعيمها وسبب عدم ظهوره علنا
Lebanon 24
20-10-2021
|
13:55
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ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، أنس حقاني، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الدرونات الأميركية.
وقال حقاني، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن أخوند زاده "على قيد الحياة وموجود في أفغانستان"، وتابع: "أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا".
وتابع المتحدث: "لكن المجال الجوي للبلاد ليس آمنا للغاية، وتظهر هناك طائرات مسيرة أميركية".
وسبق أن أفادت بعض وسائل الإعلام بمقتل زعيم "طالبان" في هجوم إرهابي بأفغانستان.
وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 نيسان، بدء عملية انسحاب القوات الأميركية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 آب دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".
وليل 16 آب أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 أيلول عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.
المصدر:
روسيا اليوم
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