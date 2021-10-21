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وزيرة الصحة الفلسطينية: انكسار المنحنى الوبائي في البلاد

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:00
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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، على انكسار المنحنى الوبائي في البلاد، وانخفاض عدد الإصابات التي تسجل يوميا، فيما لا تزال الوفيات في ازدياد.
وأوضحت الوزيرة خلال حديث مع الإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد الوفيات يدل على أن متحور "دلتا" منتشر في فلسطين.

وقالت إن فتاة بعمر 18 عاما توفيت ولم تكن لديها أية أمراض سابقة، ومكثت في المستشفى 14 يوما في محاولة لعلاجها، لكنها توفيت جراء الفيروس.

وفي ذات السياق أكدت الوزيرة على أن هناك وفيات تسجل لمواطنين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، مشيرة إلى أن التطعيم يحمي بما يقارب نسبة 94% من الإصابة، ولكن رغم ذلك تبقى نسبة تشير إلى إمكانية إصابة المطعمين بالفيروس.
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